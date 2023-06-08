Правительство хочет возродить голограммы на акцизных марках в интересах бывшего ЕДАПС

Правительство планирует ввести голограммы на акцизные марки для табачных изделий и алкогольных напитков для уменьшения объемов нелегального рынка, сообщает "РБК-Украина". С таким решением не согласны представители бизнеса, которые заявляют, что теневой рынок не пострадает от голограмм. Кроме того, на новшестве будут зарабатывать выходцы из скандально известной компании ЕДАПС.

Как стало известно журналистам РБК введения голограммы на подакцизные товары лоббирует директор государственного полиграфкомбината "Украина" Татьяна Бондаренко, которая планирует заказывать голограммы у компании "Полли-Сервис", входящей в Industrial Innovation Group, являющейся реинкарнацией ЕДАПСа. Совладелицей Industrial Innovation Group является бывшая директор ЕДАПСа Ирина Обиденко – подруга Бондаренко.

Исполнительный директор Ассоциации "Укргорілка" Алина Шолохман объясняет, что полиграфкомбинат "Украина" печатает акцизные марки, однако сама голограмма является интеллектуальной собственностью третьих лиц (компаний), которым государственное предприятие платит роялти.

"Стоимость голограммы – это даже не то, что идет в государственный бюджет", – говорит Шолохман.

По данным "Укргорілки", стоимость марки с голограммой может достигать 50 копеек. За прошлый год отрасль заказала более 500 млн акцизных марок, что составляет 250 млн гривен в год или почти 7 млн долларов, пишет РБК-Украина.

Относительно табачного рынка, его представители сообщили журналистам, что за год в Украине производится примерно 29,5 млрд штук сигарет (условно 1,5 млрд пачек), поэтому, если марка с голограммой будет стоить 25 копеек, владелец голограммы будет получать около 370 млн грн. или более 10 млн долларов ежегодно.

Однако не только лоббирование интересов частной компании государственной компанией беспокоит представителей бизнеса.

По данным исследования рынка нелегальных сигарет, которое на постоянной основе производится компанией KANTAR Украина, в феврале 2023 года доля нелегальных сигарет достигла 20,2% от общего объема рынка. При этом более 2/3 нелегальной продукции – это сигареты без марок или с поддельными марками.

Ассоциация "Укртютюн" отмечает, что внедрение дополнительных защитных элементов на марках акцизного налога должно быть направлено на решение проблем с подтверждением уплаты акциза, а также легальности ввоза и реализации на территории Украины соответствующих подакцизных товаров.

Однако в Ассоциации объяснили, что поддельные марки достаточно высокого качества: "Как показывает отечественная и мировая практика, злоумышленникам для налаживания печати поддельных акцизных марок с новым защитным элементом необходимо в среднем 3-4 месяца со дня введения такой марки", пишут "РБК- Украина".

Генеральный директор "Укртютюна" Наталья Фесюн утверждает, что отечественный опыт свидетельствует об отсутствии прямой корреляции между защищенностью марки акцизного налога и объемом теневого рынка табачных изделий.

С ней соглашается и Алина Шолохман, которая сообщила, что доля нелегального алкогольного рынка, по разным оценкам, сейчас составляет 38-40%. По ее мнению, не только защищенность марки, а даже само наличие марки не влияет на теневой рынок.