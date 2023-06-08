Уряд хоче відродити голограми на акцизних марках в інтересах колишнього ЄДАПС

Уряд планує запровадити голограми на акцизні марки для тютюнових виробів та алкогольних напоїв задля зменшення обсягів нелегального ринку, повідомляє "РБК-Україна". З таким рішенням не погоджуються представники бізнесу, які заявляють, що тіньовий ринок не постраждає від голограм. Крім того, на нововведенні будуть заробляти вихідці із скандально відомої компанії ЄДАПС.

Як стало відомо журналістам РБК введення голограми на підакцизні товари лобіює директор державного поліграфкомбіната "Україна" Тетяна Бондаренко, яка планує замовляти голограми у компанії "Поллі-Сервіс", що входить до Industrial Innovation Group, яка є реінкарнацією ЄДАПСу. Співвласницею Industrial Innovation Group є колишня директор ЄДАПСу Ірина Обіденко – подруга Бондаренко.

Виконавчий директор Асоціації "Укргорілка" Аліна Шолохман пояснює, що поліграфкомбінат "Україна" друкує акцизні марки, однак сама голограма є інтелектуальною власністю третіх осіб (компаній), яким державне підприємство сплачує роялті.

"Вартість голограми – це навіть не те, що йде до державного бюджету", — каже Шолохман.

За даними "Укргорілки", вартість марки з голограмою може сягати 50 копійок.За минулий рік галузь замовила більше 500 млн акцизних марок, що 250 млн гривень на рік або майже 7 млн доларів, пише РБК-Україна.

Щодо тютюнового ринку, його представники повідомили журналістам, що за рік в Україні виробляється приблизно 29,5 млрд штук сигарет (умовно 1,5 млрд пачок), тому, якщо марка з голограмою коштуватиме 25 копійок, власник голограми отримуватиме біля 370 млн грн. або більше 10 млн доларів щорічно.

Однак не тільки лобіювання інтересів приватної компанії державною компанією непокоїть представників бізнесу.

За даними дослідження ринку нелегальних сигарет, яке на постійній основі проводиться компанією KANTAR Україна, у лютому 2023 року частка нелегальних сигарет досягла 20,2% від загального обсягу ринку. При цьому понад 2/3 нелегальної продукції — це сигарети без марок або з підробленими марками.

Асоціація "Укртютюн" зауважує, що впровадження додаткових захисних елементів на марках акцизного податку має бути спрямоване на вирішення проблем з підтвердженням сплати акцизу, а також легальності ввезення та реалізації на території України відповідних підакцизних товарів.

Однак в Асоціації пояснили, що підроблені марки – доволі високої якості: "Як показує вітчизняна і світова практика, зловмисники для налагодження друку підроблених акцизних марок з новим захисним елементом потребують в середньому 3-4 місяці від дня запровадження такої марки", пишуть "РБК-Україна".

Генеральний директор "Укртютюну Наталія Фесюн стверджує, що вітчизняний досвід свідчить про відсутність прямої кореляції між захищеністю марки акцизного податку та обсягом тіньового ринку тютюнових виробів.

З нею погоджується й Аліна Шолохман, яка повідомила, що частка нелегального алкогольного ринку, за різними оцінками, зараз становить 38-40%. На її думку, не лише захищеність марки, а навіть сама наявність марки не має впливу на тіньовий ринок.