Coca Cola взлетит в цене: что не так с идеей ввести акцизы для безалкоголки

Новый закон от нардепов приведет к росту цен, и возможно, к ухудшению здоровья украинцев

В понедельник, 6 марта, в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта №№9032-1 и 9033-1, которые могут стать революционными для налоговой системы Украины, или же завершиться полным провалом.

Нардепы предлагают ввести акциз на сладкие напитки с использованием сахара, подслащивающих и ароматических веществ. Законопроектом №9032-1 предлагается "обилетить" каждый литр сладкой воды в размере 0,1 евро (4 гривны).

При этом все это, конечно, делается под благой целью — улучшить здоровье украинцев. Законопроектом №9033-1 вырученные средства хотят поровну направить на лечение заболеваний, связанных с повышенным потреблением сахара, и на школьное питание.

Всего таких дополнительных средств, по словам одного из инициаторов законопроектов — нардепа и главы Комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, планируется привлечь до 6 млрд грн за год.

От пополнения казны до роста цен

Принятие обоих законопроектов напрямую повлияет на жизнь украинцев. Хотя их инициаторы утверждают, что подобные сборы существуют более чем в 50 странах мира, для украинцев подобная норма явно будет революционной. Уже можно предположить, что в широких массах идею свяжут с попытками власти найти новый способ пополнения бюджета военного времени.

Сразу отметим, что хотя 6 млрд грн за год, которые рассчитывают получить от указанного акциза, и не являются особо большой суммой, этот налог может стать лишь первым в череде новых налоговых инициатив властей. Пусть эти средства и планируют направить в специальные фонды, другие налоги могут направлять в общий фонд и финансировать с него общегосударственные расходы.

Но даже если акциз на сладкие напитки останется единственным подобным законом, он все равно ударит прежде всего по простым украинцам, ведь акциз просто внесут в цену напитка и с 1 января 2024 года подобные напитки подорожают на 4 гривны за литровую бутылку, 6 гривен за 1,5-литровую и 8 гривен за 2-литровую. То есть условная Coca Cola подорожает на 20%.

С принятием закона такая бутылка будет стоить 37 гривен

Провал закона неминуем?

На деле же может случиться так, что выполнение указанных законопроектов может просто провалиться. Дело в том, что изменения в Налоговый кодекс, которые вводят сам акциз в 4 гривны, добавляют, что акцизные марки на товары, подпадающие под действие закона, не требуются.

Что это значит на практике?

Государство попросту не сможет контролировать выпуск и торговлю подакцизного товара, что в действительности может привести к взрывному росту теневого рынка сладких подакцизных напитков. Легальные же производители этих товаров будет невозможно контролировать и это позволит им "играть" с отчетностями, снижая тем самым уплату акциза.

И это не говоря о наверняка быстром возникновении и росте всевозможных подпольных цехов, где подобную сладкую воду смогут готовить без уплаты всякого акциза, да и налогов в целом. С учетом этого цена напитка будет на те самые 4-8 гривен дешевле чем легального товара, и несложно понять, чью продукцию будут брать охотнее.

Можно конечно сказать, что остается открытым вопрос реализации, однако здесь важнее другое: фальсификат всегда отличается худшими качествами, чем легальный товар. Если его потребление вырастет, то и здоровье украинцев может оказаться под угрозой, что явно отличается от тех целей, которые озвучили авторы законопроектов.

Впрочем, если отбросить очередную попытку влезть в карман к рядовым украинцам и заставить их в условиях войны дальше увеличивать расходы, сама идея закона, а тем более целевого назначения средств от него, весьма неплоха. Однако сам текст все же лучше доработать, прежде всего в направлении контроля за его выполнением.

Заметим, что рост фальсифицированной продукции растет также в стране-оккупанте рф, причем там этот контрафакт часто "гонят" на временно оккупированные территории Украины под украинскими брендами, поскольку российский товар местные жители брать часто отказываются из-за его ужасного качества.