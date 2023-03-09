Coca Cola злетить у ціні: що не так з ідеєю запровадити акцизи для безалкоголю

Новий закон від нардепів призведе до зростання цін і, можливо, до погіршення здоров’я українців

У понеділок, 6 березня, у Верховній Раді України було зареєстровано два законопроекти №№9032-1 та 9033-1, які можуть стати революційними для податкової системи України, або завершитися повним провалом.

Нардепи пропонують ввести акциз на солодкі напої з використанням цукру, підсолоджувальних та ароматичних речовин. Законопроектом №9032-1 пропонується "обілетити" кожен літр солодкої води у розмірі 0,1 євро (4 гривні).

При цьому все це, звісно, робиться під благою метою – покращити здоров’я українців. Законопроектом №9033-1 виручені кошти хочуть порівну направити на лікування захворювань, пов’язаних із підвищеним споживанням цукру, та на шкільне харчування.

Загалом таких додаткових коштів, за словами одного з ініціаторів законопроектів – нардепа та голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького, планується залучити до 6 млрд. грн. за рік.

Від поповнення скарбниці до зростання цін

Ухвалення обох законопроектів безпосередньо вплине на життя українців. Хоча їхні ініціатори стверджують, що подібні збори існують у більш ніж 50 країнах світу, для українців подібна норма явно буде революційною. Вже можна припустити, що у широких масах ідею зв’яжуть із спробами влади знайти новий спосіб поповнення бюджету воєнного часу.

Відразу зазначимо, що хоча 6 млрд грн за рік, які розраховують отримати від зазначеного акцизу, і не є особливо великою сумою, цей податок може стати лише першим у низці нових податкових ініціатив влади. Нехай ці кошти і планують направити до спеціальних фондів, інші податки можуть спрямовувати до загального фонду та фінансувати з нього загальнодержавні витрати.

Але навіть якщо акциз на солодкі напої залишиться єдиним подібним законом, він все одно вдарить насамперед простих українців, адже акциз просто внесуть у ціну напою і з 1 січня 2024 року подібні напої подорожчають на 4 гривні за літрову пляшку, 6 гривень за 1, 5-літрову та 8 гривень за 2-літрову. Тобто, умовна Coca Cola подорожчає на 20%.

З ухваленням закону така пляшка коштуватиме 37 гривень

Провал закону неминучий?

Насправді може статися так, що виконання зазначених законопроектів може просто провалитися. Справа в тому, що зміни до Податкового кодексу, які запроваджують сам акциз у 4 гривні, додають, що акцизні марки на товари, які підпадають під дію закону, не потрібні.

Що це означає на практиці?

Держава просто не зможе контролювати випуск та торгівлю підакцизного товару, що насправді може призвести до вибухового зростання тіньового ринку солодких підакцизних напоїв. Легальні ж виробники цих товарів неможливо контролювати і це дозволить їм "грати" зі звітностями, знижуючи тим самим сплату акцизу.

І це не говорячи про напевно швидке виникнення та зростання всіляких підпільних цехів, де подібну солодку воду зможуть готувати без сплати будь-якого акцизу, та й податків загалом. З урахуванням цього ціна напою буде на ті самі 4-8 гривень дешевша за легальний товар, і нескладно зрозуміти, чию продукцію братимуть охоче.

Можна, звичайно, сказати, що залишається відкритим питання реалізації, проте тут важливіше інше: фальсифікат завжди відрізняється гіршими якостями, ніж легальний товар. Якщо його споживання зросте, то й здоров’я українців може бути під загрозою, що явно відрізняється від тих цілей, які озвучили автори законопроектів.

Втім, якщо відкинути чергову спробу влізти в кишеню до пересічних українців і змусити їх в умовах війни далі збільшувати витрати, сама ідея закону, а тим паче цільового призначення від нього коштів, непогана. Проте сам текст все ж таки краще доопрацювати, насамперед у напрямку контролю за його виконанням.

Зауважимо, що зростання фальсифікованої продукції зростає також у країні-окупанті Росії, причому там цей контрафакт часто "женуть" на тимчасово окуповані території України під українськими брендами, оскільки російський товар місцеві жителі брати часто відмовляються через його жахливу якість.