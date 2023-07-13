Усе через сезонність: на які продукти влітку в Україні падатиме ціна

Найбільше ціна зросла на яйца, а найменше — на макаронні вироби

В Україні дешевшають різні овочі, і, за словами експерта, зниження ціни на ці продукти продовжиться протягом літа.

Але, як повідомляє POLITEKA з посиланням на Державну службу статистики України на сторінці у Facebook, є товари, на які протягом року ціна не змінилась, або навпаки — збільшилась.

За словами експертів, з червня 2022 року по червень 2023-го в Україні зростання цін склало 16,5%

Тож, наприклад, найбільше у ціні зросли яйця, а саме на 84%. Овочі стали дорожчим на 23%, м'ясо та м'ясопродукти на 22,4%, фрукти теж виросли на 19,9%, а риба та продукти з риби тепер коштують на 19,3% більше.

Також не зменшилась ціна на сир твердий і домашній та масло — вони набрали у ціні 13,6%, молоко стало дорожче на 10,8%, а хліб – на 10,6%.

Цукор подорожчав на 9,6 %, а от мінімальне збільшення ціни відбулось для макаронних виробів — 5,1%.

Ціни на продукти та овочі

Водночас, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко запевняє, що ціни на сезонні овочі та фрукти будуть дешевшати. Однак, ціни на продукти, на які не впливає сезонність — залишаться стабільними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подорожчання автомобільного палива може вплинути на збір урожайності та на вартість продуктів в Україні.