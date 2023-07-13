Усе через сезонність: на які продукти влітку в Україні падатиме ціна
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Найбільше ціна зросла на яйца, а найменше — на макаронні вироби
В Україні дешевшають різні овочі, і, за словами експерта, зниження ціни на ці продукти продовжиться протягом літа.
Але, як повідомляє POLITEKA з посиланням на Державну службу статистики України на сторінці у Facebook, є товари, на які протягом року ціна не змінилась, або навпаки — збільшилась.
За словами експертів, з червня 2022 року по червень 2023-го в Україні зростання цін склало 16,5%
Тож, наприклад, найбільше у ціні зросли яйця, а саме на 84%. Овочі стали дорожчим на 23%, м'ясо та м'ясопродукти на 22,4%, фрукти теж виросли на 19,9%, а риба та продукти з риби тепер коштують на 19,3% більше.
Також не зменшилась ціна на сир твердий і домашній та масло — вони набрали у ціні 13,6%, молоко стало дорожче на 10,8%, а хліб – на 10,6%.
Цукор подорожчав на 9,6 %, а от мінімальне збільшення ціни відбулось для макаронних виробів — 5,1%.
Водночас, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко запевняє, що ціни на сезонні овочі та фрукти будуть дешевшати. Однак, ціни на продукти, на які не впливає сезонність — залишаться стабільними.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подорожчання автомобільного палива може вплинути на збір урожайності та на вартість продуктів в Україні.