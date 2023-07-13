Все из-за сезонности: на какие продукты летом в Украине будет падать цена

Больше всего цена выросла на яйца, а меньше всего — на макаронные изделия

В Украине дешевеют разные овощи, и, по словам эксперта, снижение цены на эти продукты продолжится в течение лета.

Но, как сообщает POLITEKA со ссылкой на Государственную службу статистики Украины на странице Facebook, есть товары, на которые в течение года цена не изменилась, или наоборот — увеличилась.

По словам экспертов, с июня 2022 года по июнь 2023 года в Украине рост цен составил 16,5%.

Так, например, больше всего в цене выросли яйца, а именно на 84%. Овощи стали дороже на 23%, мясо и мясопродукты на 22,4%, фрукты тоже выросли на 19,9%, а рыба и продукты из рыбы теперь стоят на 19,3% больше.

Также не снизилась цена на сыр твердый и домашний, масло — они набрали в цене 13,6%, молоко стало дороже на 10,8%, а хлеб – на 10,6%.

Сахар подорожал на 9,6%, а вот минимальное увеличение цены произошло для макаронных изделий – 5,1%.

Цены на продукты и овощи

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет, что цены на сезонные овощи и фрукты будут дешеветь. Однако цены на продукты, на которые не влияет сезонность, останутся стабильными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подорожание автомобильного топлива может повлиять на сбор урожайности и стоимость продуктов в Украине.