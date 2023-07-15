Яйца снова станут "золотыми": эксперт дал печальный прогноз по ценам и назвал срок

Из-за полномасштабной войны Украина потеряла примерно 20% производства яиц

За год цена на яйца в Украине побила рекорды подорожания, хотя сейчас она и стабилизировалась в связи с сезонностью. Однако уже к осени этот популярный продукт ощутимо подорожает — за десяток придется платить 70-75 гривен.

Такой прогноз дал кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии агентству "УНИАН".

Среди причин подорожания яиц — рост стоимости кормов, витаминов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, электроэнергии, топлива, а также увеличение логистических затрат.

Хмелевский подчеркнул, что из-за полномасштабной войны Украина потеряла примерно 20% производства яиц. Часть предприятий прекратила, либо сократила производство, часть уничтожили оккупанты. Это привело к определенному дефициту и подорожанию яиц в прошлом году. Цены стабилизировались весной. Восстановилось поголовье кур-несушек, прекратились массовые отключения электроэнергии от которых страдала отрасль.

В ближайшее время цены, вероятно, будут стабильными, но вот осенью яйца снова могут стать "золотыми".

"Это будет связано с сезонным ростом цен на корма, а также с возможным возобновлением массовых отключений электроэнергии. В зимний период также растет стоимость энергоносителей и электроэнергии и снижается производство яиц. Поэтому, скорее всего, в четвертом квартале текущего года мы увидим возврат цен на яйца на уровень 70-75 гривен за десяток", – прогнозирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще продукты могут подорожать осенью.