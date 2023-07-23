Вартість овочів в Україні знижується: в чому причина і чого чекати до осені

Порівняно з попереднім роком господарства збільшили площі під вирощування овочевих культур

В Україні подешевшали огірки, також тішить вартістю лохина, а до вересня-жовтня, за прогнозами експертів, овочі можуть впасти в ціні ще 7-10%. Зокрема, це стосується і так званого "борщового набору".

Такий прогноз надав заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що розмір зниження вартості овочів залежатиме від урожаю, але загалом воно пов’язане зі збільшенням пропозиції.

За словами Дениса Марчука, попит на овочі в Україні залишається стабільним. Водночас у 2023 році порівняно з попереднім роком господарства почали збільшити площі під вирощування овочів. Саме це призвело до зниження цін. Така сама тенденція спостерігається і на ринку фруктів/ягід.

"Це не тільки за овочевою групою. Ми спостерігаємо сезон ягід: ціни на малину, лохину порівняно навіть із попереднім тижнем опустилися на 25%, що говорить про збереження таких тенденцій протягом певного періоду часу", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, які два популярні в Україні продукти подорожчають найближчим часом.