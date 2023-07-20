Здешевлення лохини: чи буде ціна на ягоду падати надалі

За словами експертів, є декілька основних причин, чому ягода буде дешевшати протягом літа

В Україні протягом літа будуть дешевшати сезонні продукти, тож, за словами експертів, лохина також потрапляє у цей список.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, наразі основні продажі цієї ягоди садівники ведуть по 80-150 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше вони не згодні були відвантажувати лохину дешевше 100 грн/кг.

На сайті мовиться, що зниження цін у цьому сегменті провокує одразу низка факторів.

"Так, пропозиція на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів приступили до масових зборів врожаю. При цьому виробництво лохини в Україні в нинішньому році помітно зросло, оскільки нові плантації, закладені раніше, в цьому сезоні вступають у плодоношення. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів відносно недорогих сезонних фруктів і ягід", – кажуть аналітики.

Вони зазначають, що сьогодні лохина в Україні вже коштує в середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний торішній період. При цьому українські ягідники не виключають, що змушені будуть і надалі поступатися в ціні, якщо попит буде залишатись колишнім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зниження цін на головні продукти. Серед них є олія, хліб і хлібопродукти, цукор, макаронні вироби та молоко.