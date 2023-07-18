Ціни впадуть: скільки коштуватимуть деякі сезонні продукти влітку

Ціна на деякі сезонні продукти буде коливатися в сторону зниження протягом літа

Експерти запевняють, що впродовж липня-серпня варто чекати на здорожчання деяких продуктів, однак курятина та яйца у цей список не потрапляють.

Як повідомляє Михайло Крапивко для "Інформатор", ціни на овочі, яйця та курятину в Україні знижуються через сезонність та зазначає, що чекати підвищення цін найближчим часом не варто.

"Зараз ціни на овочі в Україні стабілізувалися", — додає експерт.

Він переконаний, що ціна на яйця за минулий тиждень впала на 5 грн за десяток, що є наслідком сезонного фактору.

"Влітку знижується ціна на корми, збільшується виробництво яєць, бо кури краще несуться. Думаю, на цьому тижні ми побачимо стабілізацію ціни. А далі можливо її подальше коливання як в сторону зниження. Я не думаю, що найближчим часом ціна на яйця та курятину зростатимуть", — сказав Михайло Крапивко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зниження цін влітку на головні продукти. Тож, здешевшає олія, хліб і хлібопродукти, цукор, макаронні вироби та молоко. Однак, на деякі продукти ціна збільшиться — м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби, сир та м'який сир.