Врожаю багато, попиту мало: що буде з цінами на популярну крупу влітку

Є дві причини, через які вартість на крупу падатиме надалі

Через сезонність більшість овочей та фруктів протягом літа будуть дешевшати, а в силу того, що аграрії позбирали деяку крупу більше, аніж зазвичай, то й ціна на неї буде падати.

Як повідомляє економіст Олег Пендзин для Фокус, прогнозується здешевшання гречки й у подальшому.

"З початку року вона впала в ціні майже на чверть (-23,3%) — до 52,82 грн/кг. Протягом червня гречка подешевшала ще на 5,5% — до 52,82 грн/кг", — мовиться на сайті.

Які ціни на гречку в Україні в магазинах

крупа гречана Щедра Торбинка — 43 грн/800 г;

крупа гречана ядриця Кожен День — 45 грн/кг;

крупа гречана СонцяДар — 54 грн/900 г;

крупа гречана Золотий Врожай — 55 грн/700 г;

крупа гречана ядриця Саркара — 70 грн/кг;

крупа гречана ядриця Хуторок — 90 грн/800 г.

крупа гречана ядриця Терра — 99 грн/800 г;

Головними причинами зниження вартості крупи Олег Пендзин визначає: великий врожай цього продукту та недоступність основних ринків збуту (Білорусь та Росія), бо європейські країни гречку не споживають.

"Норма гречки, яку з’їдає українець протягом року, — 3 кг. Ми приблизно збирали 95 — 100 тис. т гречаної крупи. Завжди виникав психологічний дефіцит на 10 — 15 тис. т, який везли з Росії чи з Білорусі. 40 млн населення помножити на 3 кг на душу населення, виходить приблизно 120 тис. т гречаної крупи на рік. Проте за минулий рік з країни поїхало 8,2 млн населення. А цього року зібрали понад 100 тис. т. Тобто маємо профіцит гречки", — пояснив Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про здешевшання тепличного помідора влітку, однак ціна залишається високою у порівнянні з минулим роком.