Пропозиція зростає: протягом літа здешевшає популярний овоч

Ціна на сезонний продукт хоч і падає, але все одно залишається високою, аніж торік

В Україні під здешевшання потрапив тепличний помідор, а тепер поступово зменшується і вартість цибулі.

Як повідомляє EastFruit, ситуація, що склалася в умовах сезонного зростання пропозиції цієї продукції, змушує українських фермерів активно знижувати ціни.

Наразі українські виробники готові відвантажувати ранню цибулю по 28-36 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і на 77% дорожче, ніж наприкінці червня торік.

За словами виробників, є кілька причин, які впливають на чергове зменшення ціни на цибулю.

"Насамперед нормалізація погодних умов дала змогу більшості фермерів південних областей приступити до активних збиральних робіт, що призвело до істотного збільшення пропозиції цієї продукції на ринку. При цьому попит у цьому сегменті, як і раніше, утримується на досить низькому рівні", — додається у повідомленні.

Ключові гравці ринку впевнені, що здешевшання цього овоча відбуватиметься і надалі. Вони уточнюють, що через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції цибулі, українські фермери змушені переглядати відпускні ціни на продукт фактично щодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в 2023 році в Україні врожай абрикосу буде значно меншим, аніж торік.