Предложение растет: в течение лета подешевеет популярный овощ

Цена на сезонный продукт хоть и падает, но все равно остается высокой, чем в прошлом

В Украине под удешевление попал тепличный помидор, а теперь постепенно уменьшается стоимость лука.

Как сообщает EastFruit, сложившаяся ситуация в условиях сезонного роста предложения этой продукции заставляет украинских фермеров активно снижать цены.

Пока украинские производители готовы отгружать ранний лук по 28-36 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 77% дороже, чем в конце июня прошлого года.

По словам производителей, есть несколько причин, влияющих на очередное снижение цены на лук.

"Прежде всего нормализация погодных условий позволила большинству фермеров южных областей приступить к активным уборочным работам, что привело к существенному увеличению предложения этой продукции на рынке. При этом спрос в этом сегменте по-прежнему удерживается на достаточно низком уровне", — добавляется в сообщении..

Ключевые игроки рынка уверены, что удешевление этого овоща будет происходить и дальше. Они уточняют, что из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения лука, украинские фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на продукт фактически каждый день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году в Украине урожай абрикоса будет значительно меньше, чем в прошлом.