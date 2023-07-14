Урожая много, спроса мало: что будет с ценами на популярную крупу летом

Есть две причины, по которым стоимость на крупу будет падать в дальнейшем

Из-за сезонности большинство овощей и фруктов в течение лета будут дешеветь, а в силу того, что аграрии собрали некоторую крупу больше, чем обычно, то и цена на нее будет падать.

Как сообщает экономист Олег Пендзин для Фокуса, прогнозируется удешевление гречки и в дальнейшем.

"С начала года она упала в цене почти на четверть (-23,3%) — до 52,82 грн/кг. В течение июня гречка подешевела еще на 5,5% — до 52,82 грн/кг», — говорится на сайте.

Какие цены на гречку в Украине в магазинах

крупа гречневая Щедрая Торбинка — 43 грн/800 г;

крупа гречневая ядрица Каждый день — 45 грн/кг;

крупа гречневая СолнцаДар — 54 грн/900 г;

крупа гречневая Золотой Урожай — 55 грн/700 г;

крупа гречневая ядрица Саркара – 70 грн/кг;

крупа гречневая ядрица Хуторок — 90 грн/800 г.

крупа гречневая ядрица Терра – 99 грн/800 г;

Главными причинами снижения стоимости крупы Олег Пендзин определяет: большой урожай этого продукта и недоступность основных рынков сбыта (Беларусь и Россия), потому что европейские страны не потребляют гречку.

"Норма гречки, которую съедает украинец в течение года, — 3 кг. Мы примерно собирали 95 — 100 тыс. т гречневой крупы. Всегда возникал психологический дефицит на 10 — 15 тыс. т, который везли из России или из Беларуси. 40 млн население умножить на 3 кг на душу населения, получается примерно 120 тыс. т гречневой крупы в год. Однако за прошлый год из страны уехало 8,2 млн населения. А в этом году собрали более 100 тыс. т. То есть имеем профицит гречки", - объяснил Олег Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об удешевлении тепличного помидора летом, однако цена остается высокой по сравнению с прошлым годом.