Цены упадут: сколько будут стоить некоторые сезонные продукты летом

Цена на некоторые сезонные продукты будет колебаться в сторону понижения в течение лета

Эксперты уверяют, что в течение июля-августа стоит ожидать подорожания некоторых продуктов, однако курятина и яйца в этот список не попадают.

Как сообщает Михаил Крапивко для "Информатор", цены на овощи, яйца и курятину в Украине снижаются из-за сезонности и отмечает, что ожидать повышения цен в ближайшее время не стоит.

"Сейчас цены на овощи в Украине стабилизировались", — добавляет эксперт.

Он убежден, что цена на яйца за прошлую неделю упала на 5 грн за десяток, что является следствием сезонного фактора.

"Летом снижается цена на корма, увеличивается производство яиц, потому что куры лучше несутся. Думаю, на этой неделе мы увидим стабилизацию цены. А дальше возможно ее дальнейшее колебание как в сторону снижения. Я не думаю, что в ближайшее время цена на яйца и курятину будут расти", — сказал Михаил Крапивко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о снижении цен летом на главные продукты. Поэтому подешевеет масло, хлеб и хлебопродукты, сахар, макаронные изделия и молоко. Однако на некоторые продукты цена увеличится – мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, сыр и мягкий сыр.