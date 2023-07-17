Точно отразится на ценах: что станет причиной подорожания продуктов в августе и сентябре

Рост цен на товары может произойти из-за подорожания нефтеперерабатывающих продуктов

В Украине выросли цены на топливо, так что подорожание продуктов в течение лета и в начале осени не заставит себя долго ждать.

Как сообщает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телемарафона "Единые новости", увеличение цены, в основном, отразится на мясе.

По словам эксперта, из-за большого предложения, в течение лета не будет существенного увеличения стоимости продуктов.

"Если говорить об овощах , то в сезонность до конца октября больших колебаний цен на эту продукцию не будет. Но когда они будут закладываться в хранительные системы — а охладительные камеры или другие системы хранения у многих из производителей сосредоточены на электроэнергии — тогда будет рост цен ", — объясняет Марчук.

Он отметил, что с изменением времен года произойдет сдвиг цен.

"Не может быть так, когда цены на топливо в среднем могут подняться на 5-7 грн, то это не может не отразиться на логистике товара. В августе-сентябре могут быть колебания, когда цены, особенно по мясной группе, очень задействованы в перевозках, которые при производстве своей продукции задействуют значительное количество электроэнергии — для юридических лиц также поднялись тарифы на электроэнергию — может прибавить 5-7% к цене производимой ими продукции", — пояснил Марчук.

По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день, гречневая крупа по Украине стоит 49-50 гривен за килограмм и она будет продолжать дешеветь дальше.

"Показатели указывают, что на сегодняшний день в Украине профицит гречки. Вырастили значительно больше, чем нуждаемся в потреблении", — пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Что касается клубники, эксперт уверяет, что в целом в этом сезоне цены на этот продукт были на 25% дешевле по сравнению с прошлым годом. Марчук говорит, что это свидетельство уменьшения предложения, но спрос все равно остается.

На косточковые и на ягоды цены будут уменьшаться из-за сезонности — сейчас будет большее предложение на рынке, добавил он.

"Мы в стадии сезона, поэтому не нужно переживать, что будет высокий рост цен на эти продукты", — сказал Марчук.

А вот сезон крупных производств яиц или крупных надоев в теплый период времени будет заканчиваться и к осени традиционно цены на эти виды продукции будут расти:

"По яйцам — цены опускают, потому что летом есть большое предложение по домашним хозяйствам. А когда они будут отходить с рынка, будет большее предложение от промышленных производителей, а на их ценах будут отображаться логистика и электроэнергия. Соответственно будет повышение цен на мясо птицы, яйца. К зиме они могут подняться на 5-15%", — сказал Марчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о снижении цен на главные продукты. Среди них есть масло, хлеб и хлебопродукты, сахар, макаронные изделия и молоко.