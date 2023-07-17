Точно відобразиться на цінах: що буде причиною здорожчання продуктів у серпні та вересні

Зростання цін на товари може відбутись через здорожчання нафтопереробних продуктів

В Україні зросли ціни на паливо, тож здорожчання продуктів протягом літа та на початку осені не змусить себе довго чекати.

Як повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", збільшення ціни, в основному, відобразиться на м'ясі.

За словами експерта, через велику пропозицію, протягом літа не буде суттєвого збільшення вартості продуктів.

"Якщо говорити про овочі, то в сезонність до кінця жовтня великих коливань цін на цю продукцію не буде. Але коли вони будуть закладатися в зберігальні системи — а охолоджувальні камери або інші системи зберігання багато у кого з виробників зосереджені на електроенергії — то тоді буде зростання цін", — пояснює Марчук.

Він наголосив на тому, що зі зміною пір року відбудеться зрушення цін.

"Не може бути так, коли ціни на паливо в середньому можуть піднятися на 5-7 грн, то це не може не відобразитися на логістиці товару. В серпні-вересні можуть бути коливання, коли ціни, особливо по м'ясній групі, які дуже задіяні в перевезеннях, які при виробництві своєї продукції задіюють значну кількість електроенергії — для юридичних осіб також піднялися тарифи на електроенергію — може додати 5-7% до ціни продукції, яку вони виробляють", — пояснив Марчук.

За словами експерта, станом на сьогодні, гречана крупа по Україні коштує 49-50 гривень за кілограм і вона продовжуватиме дешевшати далі.

"Показники вказують, що на сьогодні в Україні профіцит гречки. Виростили значно більше, ніж потребуємо для споживання", — пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Щодо полуниці, експерт запевняє, що в цілому в цьому сезоні ціни на цей продукт були на 25% дешевше у порівнянні з минулим роком. Марчук каже, що це є свідченням зменшення пропозиції, але попит все одно залишається.

На кісточкові та на ягоди ціни зменшуватимуться через сезонність — зараз буде більша пропозиція на ринку, додав він.

"Ми в стадії сезону, тому не потрібно переживати, що буде високий ріст цін на ці продукти", — сказав Марчук.

А от сезон великих виробництв яєць чи великих надоїв в теплий період часу буде закінчуватися і на осінь традиційно ціни на ці види продукції будуть зростати:

"По яйцях — ціни опускають, тому що влітку є велика пропозиція з домашніх господарств. А коли вони будуть відходити з ринку, буде більша пропозиція від промислових виробників, а на їхніх цінах будуть відображатися логістика і електроенергія. Відповідно буде підвищення цін на м’ясо птиці, яйця. До зими вони можуть піднятися на 5-15%", — сказав Марчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зниження цін на головні продукти. Серед них є олія, хліб і хлібопродукти, цукор, макаронні вироби та молоко.