Подешевение голубики: будет ли цена на ягоду падать в дальнейшем

По словам экспертов, есть несколько основных причин, почему ягода будет дешеветь в течение лета

В Украине в течение лета будут дешеветь сезонные продукты, поэтому, по словам экспертов, голубика также попадает в этот список.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сейчас основные продажи этой ягоды садоводы ведут по 80-150 грн/кг, тогда как еще неделей ранее они не согласны были отгружать голубику дешевле 100 грн/кг.

На сайте говорится, что снижение цен в этом сегменте провоцирует сразу ряд факторов.

"Да, предложение на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров приступили к массовым сборам урожая. При этом производство голубики в Украине в нынешнем году заметно возросло, поскольку новые плантации, заложенные ранее, в этом сезоне вступают в плодоношение. давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов относительно недорогих сезонных фруктов и ягод», – говорят аналитики.

Они отмечают, что сегодня голубика в Украине уже стоит в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом украинские ягодники не исключают, что вынуждены будут и дальше уступать в цене, если спрос будет оставаться прежним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о снижении цен на главные продукты. Среди них есть масло, хлеб и хлебопродукты, сахар, макаронные изделия и молоко.