Ціни на огірок обвалилися: чи дешевшатиме овоч і надалі

В Україні черговий обвал вартості окремих овочів

Протягом літа дешевшає більшість продуктів і причиною цьому є сезонність. Тож, за прогнозом експертів, ціни на огірок будуть знижуватись.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, знижувати відпускні ціни в даному сегменті виробників змушує відразу кілька чинників, але основною причиною такого цінового тренду гравці ринку називають дуже високу пропозицію огірка на ринку.

Так, українські тепличні комбінати готові продавати огірок по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Поточного тижня в продаж почали масово надходити огірки з літніх теплиць і відкритого ґрунту за нижчими цінами, ніж озвучували представники тепличних комбінатів. Крім того, торгово-закупівельна діяльність у сегменті огірків була малоактивною. В умовах, що склалися, продавці прийняли рішення переглянути ціни на огірки в бік зниження, щоб уникнути накопичення на складах нереалізованої продукції", — пояснюють експерти.

За прогнозами, які озвучили аналітики, огірок буде дешевшати й надалі. Хоча його ціна зараз в середньому на 38% нижче, аніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на лохину в середньому на 10% дешевше, ніж минулоріч, і вони також планують знижуватися ще.