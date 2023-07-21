Цены на огурец обвалились: будет ли дешеветь овощ и дальше

В Украине очередной обвал стоимости отдельных овощей

В течение лета дешевеет большинство продуктов и причиной тому сезонность. По прогнозу экспертов, цены на огурец будут снижаться.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, понижать отпускные цены в данном сегменте производителей заставляет сразу несколько факторов, но основной причиной такого ценового тренда игроки рынка называют очень высокое предложение огурца на рынке.

Так, украинские тепличные комбинаты готовы продавать огурец по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), что в среднем на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"На текущей неделе в продажу начали массово поступать огурцы из летних теплиц и открытого грунта по более низким ценам, чем озвучивали представители тепличных комбинатов. Кроме того, торгово-закупочная деятельность в сегменте огурцов была малоактивной. В сложившихся условиях продавцы приняли решение пересмотреть цены на огурцы в сторону снижения во избежание накопления на складах нереализованной продукции", — объясняют эксперты.

По прогнозам, которые озвучили аналитики, огурец будет дешеветь и дальше. Хотя его цена сейчас в среднем на 38% ниже, чем в прошлом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на голубику в среднем на 10% дешевле, чем в прошлом, и они также планируют снижаться еще.