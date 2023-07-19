Цены на популярные продукты скоро могут поползти вверх: что станет причиной

Прежде всего, цены вырастут на продукты промышленной переработки и животноводства

По прогнозам экспертов, украинцам следует ожидать новой волны подорожания некоторых продуктов летом из-за увеличения цен на топливо.

Как сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Луценко, цены на продукты по сравнению с маем увеличились на 0,1%, что является наименьшим показателем роста по сравнению с прошлыми тремя месяцами.

Он уверяет, что торможение темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет падения их уровня на яйца (-4,1% к маю), подсолнечное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%). и хлебопродукты (-0,6%), молоко и творог (-0,5%) и масло (-0,1%).

При этом сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%). А вот на макаронные изделия снижение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Кроме того, прекратилось уменьшение цен на сахар.

"Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако удорожание электроэнергии и горючего с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства", - объясняет эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине алкоголь также может ощутимо подорожать.