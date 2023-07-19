Ціни на популярні продукти скоро можуть поповзти вгору: що стане причиною

Передусім ціни зростуть на продукти промислової переробки та тваринництва

За прогнозами експертів, українцям слід чекати на нову хвилю подорожчання деяких продуктів влітку через збільшення цін на паливо.

Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, ціни на продукти проти травня збільшились на 0,1%, що являється найменшим показником зростання у порівнянні з минулими трьома місяцями.

Він запевняє, що гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння їх рівня на яйця (-4,1% до травня), олію соняшникову (-2,4%), фрукти (-2,2%) хліб і хлібопродукти (-0,6%), молоко і сири (-0,5%) та масло (-0,1%).

При цьому збереглося зростання цін на на м’ясо та м’ясопродукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%). А от на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Крім того припинилось зменшення цін на цукор.

"Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва", — пояснює експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав те, що в Україні алкоголь також може відчутно подорожчати.