Стоимость овощей в Украине снижается: в чем причина и чего ждать к осени

По сравнению с предыдущим годом хозяйства увеличили площади под выращивание овощных культур

В Украине подешевели огурцы, также радует стоимостью голубика, а к сентябрю-октябрю, по прогнозам экспертов, овощи могут упасть в цене еще 7-10%. В частности это касается и так называемого "борщевого набора".

Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук в эфире телемарафона.

Он пояснил, что размер снижения стоимости овощей будет зависеть от урожая, но в целом оно связано с увеличением предложения.

По словам Дениса Марчука, спрос на овощи в Украине остается стабильным. Вместе с тем в 2023 году по сравнению с предыдущим годом хозяйства начали увеличили площади под выращивание овощей. Именно это и привело к снижению цен. Такая же тенденция наблюдается и на рынке фруктов/ягод.

"Это не только по овощной группе. Мы наблюдаем сезон ягод: цены на малину, голубику по сравнению даже с предыдущей неделей опустились на 25%, что говорит о сохранении таких тенденций в течение определенного периода времени", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие два популярных в Украине продукта подорожают в ближайшее время.