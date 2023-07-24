Большое предложение, низкий спрос: популярный овощ будет рекордно дешеветь в дальнейшем

Только за неделю цена на продукт упала до 12 гривен за килограмм

Хотя в Украине дорожают продукты из-за увеличения цен на топливо, однако большинство сезонных овощей будут дешеветь в течение лета.

Как сообщает сайт информационно-аналитического проекта продовольственного рынка EastFruit, только за неделю цены на капусту уменьшились на 20% и упали до 12-16 гривен за килограмм.

Эксперты говорят, что цена на этот продукт в Украине ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом. В настоящее время цена на белокочанную капусту в Украине в среднем на 44% ниже, чем в первой половине июля 2022 года. И тенденция к понижению цен на этот овощ на украинском рынке продолжается.

Только на прошлой неделе она в среднем подешевела на 20%. Сейчас белокочанную капусту можно приобрести за 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг), в зависимости от качества и объема партии.

Аналитики объясняют, что в условиях большого предложения и низкого спроса украинские фермеры все чаще вынуждены снижать цену на капусту. Оптовые компании и розничные сети закупают капусту в небольших объемах для текущих продаж из-за ограниченного интереса потребителей. Также растет конкуренция на рынке из-за увеличения предложения, ведь многие хозяйства начали активно собирать капусту средних сортов после улучшения погодных условий.

"Отметим, что в настоящее время цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 44% ниже, чем в первой половине июля 2022 года", — добавляется на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к сентябрю-октябрю, по прогнозам экспертов, овощи могут упасть в цене еще 7-10%.