Ціни знижувати не поспішали, але прийшлось: яблука дешевшатимуть надалі

Сезон цього продукту в Україні вже в самому розпалі

Хоча фахівці запевняли, що ціна на яблука нового врожаю не поспішатиме падати, однак вже на цьому тижні, порівняно з двома минулими, фрукти подешевшали на 26%.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на сьогодні яблука врожаю 2023 року надходять у продаж по 17-24 грн/кг ($0,46-0,66/кг).

Причиною здешевшання вони називають доволі великий обсяг на ринку імпортного торішнього яблука, хоча українські садівники вже кілька тижнів також відвантажують на ринок ці фрукти нового врожаю.

"Варто зазначити, що попит на яблука утримується на невисокому рівні, оскільки покупці часто віддають перевагу сезонним фруктам і ягодам, " — мовиться на сайті.

Водночас фахівці зазначають, що настільки ж стрімке зниження відпускних цін спостерігається і в сегменті імпортних торішніх яблук. Так, тільки за тиждень ця продукція подешевшала в середньому на 17%, і на сьогодні імпортні яблука врожаю 2022 року надходять у продаж по 20-27 грн/кг ($0,55-0,74/кг).

Однак експерти зауважують, що яблука нового врожаю в Україні наразі коштують у середньому на 65% дорожче, аніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на українському ринку ціни на капусту падають і, за словами експертів, цей сезонний продукт дешевшатиме надалі.