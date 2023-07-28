Цены снижать не спешили, но пришлось: яблоки будут дешеветь в дальнейшем

Сезон этого продукта в Украине уже в самом разгаре

Хотя специалисты уверяли, что цена на яблоки нового урожая не будет спешить падать, однако уже на этой неделе по сравнению с двумя прошлыми фрукты подешевели на 26%.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на сегодняшний день яблоки урожая 2023 года поступают в продажу по 17-24 грн/кг ($0,46-0,66/кг).

Причиной удешевления они называют достаточно большой объем на рынке импортного прошлогоднего яблока, хотя украинские садоводы уже несколько недель отгружают на рынок эти фрукты нового урожая.

"Стоит отметить, что спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели часто предпочитают сезонные фрукты и ягоды, " — говорится на сайте.

В то же время, специалисты отмечают, что столь же стремительное снижение отпускных цен наблюдается и в сегменте импортных прошлогодних яблок. Так, только за неделю эта продукция подешевела в среднем на 17%, и на сегодняшний день импортные яблоки урожая 2022 года поступают в продажу по 20-27 грн/кг ($0,55-0,74/кг).

Однако эксперты отмечают, что яблоки нового урожая в Украине стоят в среднем на 65% дороже, чем в прошлом.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на украинском рынке цены на капусту падают и, по словам экспертов, этот сезонный продукт будет дешеветь в дальнейшем.