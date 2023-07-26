Арбузы в Украине должны подешеветь, даже без продукции с Херсонщины: когда именно

Массовая продажа летней ягоды должна начаться в начале августа

Хотя на украинском рынке некоторые продукты не будут падать в цены, в частности яблоки, однако арбузы могут подешеветь при одном условии.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, реализация данных бахчевых в текущем году началась минимум на неделю раньше, чем в предыдущем, но цены на арбузы выше, чем в прошлом.

По словам экспертов, арбузы предлагаются к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,49-0,74/кг), что в среднем на 59% дороже, чем на первые партии этих бахчевых в прошлом году.

Причиной более высоких цен на эту летнюю ягоду обусловлено отсутствие поставок этой продукции из Херсонской области, которая, по сути, является лидером по выращиванию арбузов.

Однако большинство украинских бахчеводов не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время в результате увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.

"Более массовая продажа арбузов начнется в начале августа", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о снижении цен на огурцы.