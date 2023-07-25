Цена значительно выше, чем в прошлом и пока не будет падать: о каком фрукте идет речь

На сегодня закупочные цены на фрукт колеблются в пределах 23-26 гривен за килограмм

Все дальше в Украине падают цены на сезонные овощи и фрукты, однако яблоки не спешат дешеветь на рынке.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, новый урожай яблок в Украине начался на 10 дней раньше прошлого года, но цены на молодое яблоко в 2,3 раза выше, чем в начале сезона прошлого года.

На сегодня закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 23-26 грн/кг/кг ($0,63-0,71/кг).

"Начало сезона поставок местного яблока сразу негативно повлияло на продажи импортного яблока, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты ", — говорится на сайте.

Эксперты добавляют, что из-за основного предложения на украинском рынке яблок по-прежнему составляет импортная продукция, поэтому удешевление яблок пока не предусматривается.

"Массивнее выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже со следующей недели. Что касается цен на эти фрукты, то цена будет снижаться по мере увеличения предложения местного яблока. При этом негативный ценовой тренд будет присущ не только сегменту местной продукции, но и может снизиться цена и на импортные яблоки", — говорят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к сентябрю-октябрю, по прогнозам экспертов, овощи могут упасть в цене еще 7-10%.