Ціна значно вища, аніж торік і поки не падатиме: про який фрукт йде мова

На сьогодні закупівельні ціни на фрукт коливаються в межах 23-26 гривень за кілограм

Дедалі в Україні падають ціни на сезонні овочі та фрукти, однак яблука не поспішатимуть дешевшати на ринку.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, новий урожай яблук в Україні розпочався на 10 днів раніше, ніж торік, але ціни на молоде яблуко у 2,3 раза вищі, ніж на початку сезону минулого року.

На сьогодні, закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 23-26 грн/кг/кг ($0,63-0,71/кг).

"Початок сезону постачання місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти", — мовиться на сайті.

Експерти додають, що через основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція, тож здешевшання яблук поки не передбачається.

"Більш масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня. Що стосується цін на ці фрукти, то ціна знижуватиметься в міру збільшення пропозиції місцевого яблука. При цьому негативний ціновий тренд буде притаманний не лише сегменту місцевої продукції, а й може знизитися ціна і на імпортні яблука", — кажуть садівники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до вересня-жовтня, за прогнозами експертів, овочі можуть впасти в ціні ще 7-10%.