Цена уже упала в два раза: какой сезонный продукт будет стремительно дешеветь в дальнейшем

Причиной снижения цен являється низкий спрос

На украинском рынке цены на капусту падают и, по словам экспертов, этот сезонный продукт будет дешеветь в дальнейшем.

Как сообщает сайт информационно-аналитического проекта продовольственного рынка EastFruit, с прошлой недели данная продукция подешевела в среднем на 20% и белоглавая капуста предлагается к продаже от 6 до 12 грн/кг.

Следует напомнить, что минимальная цена на капусту в начале недели установилась 12 гривен, а сейчас упала в два раза, то есть 6 гривен.

Причиной удешевления специалисты называют малый спрос, хотя предложение достаточно велико.

При этом необходимо добавить, что на сегодняшний день стоимость белокочанной капусты в Украине уже упала в среднем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту ситуацию ключевые игроки рынка объясняют значительным расширением посевных площадей под ранними и поздними сортами капусты.

"Дожди, прошедшие в последнее время на территории страны, будут способствовать получению высокого урожая поздних сортов капусты ", — говорят аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к сентябрю-октябрю, по прогнозам экспертов, овощи могут упасть в цене еще 7-10%.