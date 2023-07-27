Ціна вже впала в два рази: який сезонний продукт стрімко дешевшатиме надалі

Причиною зниження цін є низький попит

На українському ринку ціни на капусту падають і, за словами експертів, цей сезонний продукт дешевшатиме надалі.

Як повідомляє сайт інформаційно-аналітичного проєкту продовольчого ринку EastFruit, з минулого тижня дана продукція подешевшала в середньому на 20% і наразі білоголова капуста пропонується до продажу від 6 до 12 грн/кг.

Слід нагадати, що мінімальна ціна на капусту на початку тижня встановилась 12 гривень, а наразі — впала у два рази, тобто 6 гривень.

Причиною здешевшання спеціалісти називають малий попит, хоча пропозиція досить велика.

При цьому необхідно додати, що на сьогодні вартість білоголової капусти в Україні вже впала в середньому на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цю ситуацію ключові гравці ринку пояснюють значним розширенням посівних площ під ранніми та пізніми сортами капусти.

"Дощі, що пройшли останнім часом на території країни, сприятимуть отриманню високого врожаю пізніх сортів капусти", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до вересня-жовтня, за прогнозами експертів, овочі можуть впасти в ціні ще 7-10%.