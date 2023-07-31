Все будет зависеть от погоды: появился прогноз по ценам на сезонные продукты осенью

В первую очередь подорожают товары промышленной переработки и животноводства

Некоторые сезонные продукты стали дешеветь из-за большого предложения, но по прогнозам специалистов, глобального снижения стоимости овощей и фруктов через месяц ждать не стоит.

Однако ситуация с ценами будет зависеть от сезонных условий, сообщает Максим Гопка для РБК-Украина.

"К тому же в Украине с 1 июля повысилась стоимость горючего и электроэнергии, что тоже повлияет на ценовые тенденции на рынке пищевых продуктов ", — говорится на сайте.

Следует напомнить, что в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко говорит, что увеличение стоимости горючего приведет к новому всплеску потребительских цен, но, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства.

То есть, большого роста цен в области овощеводства и фруктов из-за роста стоимости горючего пока еще не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ценах на яблоки. Две недели назад специалисты уверяли, что стоимость фрукта не будет падать из-за импортной продукции. Однако украинские садоводы уже несколько недель отгружают на рынок яблоки, поэтому в течение лета они будут дешеветь.