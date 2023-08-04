Майже 30 градусів… уночі! Синоптики попередили українців про "пекельні" дні

На вихідних лише на заході України пройдуть грозові дощі, а решту території добряче "підсмажить" сонце.

Перші дні серпня принесли в Україну неабияку спеку. Стовпчики термометрів у більшості регіонів країни перетнули позначку у +30 градусів. Зважаючи на такий гарячий старт серпня, якої температури слід чекати надалі, і чи принесуть дощі омріяну прохолоду?

Що приготувала погода Україні у найближчий тиждень, з’ясовував "Телеграф".

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, найближчими днями в Україні буде вкрай спекотно.

"У більшості регіонів на вихідних спека посилиться. Ми очікуємо, що на півдні, сході та в центрі температура повітря становитиме 31-36 градусів тепла, а подекуди 37-39 градусів", — пояснила Птуха "Телеграфу".

Так, за даними Укргідрометцентру, в суботу, 5 серпня, на заході України пройдуть грозові дощі. На решті території збережеться сонячна погода.

Втім, опади на заході не принесуть відчутної прохолоди: вночі тут від 18 до 20 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують від 30 до 32 градусів з позначкою "плюс". Такої ж температури цього дня слід чекати і на сході, а от на півдні, півночі та в центрі вночі буде від 20 до 23 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +35 °С у затінку.

У неділю, 6 серпня, ситуація з опадами не зміниться: дощі будуть лише на заході, а "сухо" — на півдні, півночі, сході та в центрі. А от температурна картина буде дещо іншою. Так, в західних регіонах вночі очікується від 17 до 20 градусів тепла, а вдень +30-32 °С.

На півночі синоптики прогнозують 21-22 градуси тепла вночі, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +33 до +35 °С.

На півдні, сході та в центрі буде надзвичайно спекотно: вночі в цих регіонах очікується 22-25 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +38 °С.

Різницю температур між заходом та рештою територій України, синоптики пояснюють активність атмосферного фронту.

"На заході протягом наступних трьох діб буде не так спекотно: в денні години 26-32 градуси тепла. Тут буде більше хмарності і короткочасні грозові дощі. На захід країни впливає атмосферний фронт, а от решта територій перебуває під впливом антициклону, тобто це поле підвищеного тиску, тому погода суха, малохмарна і спекотна", — додає синоптик.

В понеділок, 7 серпня, дощі продовжать заливати захід країни, а також завітають на північ. На решті територій України опадів синоптики не прогнозують.

"В понеділок атмосферний фронт просунеться в північно-східному напрямку, охопить більшу територію України, тому в північних і частково центральних регіонах очікуємо на послаблення спеки і короткочасні дощі з грозами", — пояснює Птуха.

На заході температура повітря в цей день нарешті знизиться: близько 15 градусів тепла буде вночі і від 22 до 24 градусів з позначкою "плюс" удень. На решті ж територій спека не спадатиме, і стовпчики термометрів вночі покажуть близько 20 градусів (на сході взагалі +27 °С), а вдень слід очікувати від 33 до 38 градусів тепла.

У вівторок, 8 серпня, синоптична ситуація знову зміниться. Легкий дощик періодично накрапатиме по всій Україні, крім сходу, де прогнозуються рясні дощі.

На заході суттєво похолодає: вночі буде від 10 до 12 градусів тепла, а вдень +20–22 °С.

На півночі та в центрі трохи тепліше, але вже не пекельна спека: від 15 до 17 градусів тепла вночі, і близько 27 градусів з позначкою "плюс" буде вдень.

А от схід та південь залишатимуться гарячими: вночі синоптики прогнозують тут близько 20 градусів тепла (на сході до +25), а вдень повітря прогріється до +30-34 °С.

На екваторі робочого тижня, у середу, 9 серпня, ситуація з опадами виглядатиме наступним чином: нетривалі дощі на півдні, заході та в центрі, та сухо на сході і півночі.

Температурна картина у більшості регіонів залишиться незмінною, але на півдні та сході нарешті стане трохи прохолодніше: вночі близько 20 градусів тепла, а вдень очікується від 26 до 30 градусів з позначкою "плюс".

Наприкінці тижня дощів стане менше, а температура повітря буде більш "гуманною".

"Після проходження фронту буде переважно погода без опадів. Лише на сході 8 серпня очікуються короткочасні дощі. Але таких високих значень температури до кінця тижня вже не буде", — резюмувала Наталія Птуха.