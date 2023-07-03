Літня спека не завада: як зробити, щоб кермо автомобіля не розігрівалося на сонці

Вихід із ситуації простіше, ніж може здатися спочатку

Літо у людей зазвичай асоціюється з відпусткою, свіжими ягодами та фруктами та іншими дрібними радощами життя, проте для водіїв цей сезон зазвичай пов’язаний з пекельною спекою в салоні.

При цьому, якщо автомобіль довелося залишити на сонці, то в першу чергу розігріється кермо, що для водія загрожує неприємними та навіть болючими відчуттями при їзді. Але, як інформують belnovosti, вихід із ситуації є і він дуже простий.

Зазначається, що перед відходом з авто необхідно вивернути кермо таким чином, щоб його нижня сторона виявилася вгорі, а при поверненні повернути його у вихідне положення.

Тим самим потрібна при водінні сторона залишиться в тіні панелі приладів і не стане розігріватися до нестерпної температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про японський спосіб охолодження салону автомобіля за хвилину. При цьому він працює навіть якщо там немає кондиціонера чи вентилятора.

Крім того, ми писали ще про шість способів зробити поїздку в автомобілі без кондиціонера більш комфортною у спекотний сезон року.