Від нестерпної спеки врятує грілка: що з нею треба зробити

Тепер спека точно не завадить заснути

Під час літньої спеки за відсутності кондиціонера дуже складно заснути. Та й нормально виспатися, коли постільна білизна липне до тіла, практично нереально. Позбутися неприємних відчуттів і влаштувати собі прохолоду можна навіть без покупки спеціальної техніки.

Рятівним засобом у спеку стане звичайна грілка (через відсутність її можна замінити пластиковою пляшкою). Приблизно за годину до того, як вирушити спати, наповніть грілку крижаною водою й покладіть її в ліжко. Цього часу буде достатньо для того, щоб добре охолодити постіль. Прохолода сприятиме швидкому засинанню.

Рекомендується не залишати грілку на всю ніч у ліжку. Особливого ефекту вона в цьому випадку не дасть, але водночас може спричинити дискомфорт.

Раніше "Телеграф" ділився швидкими способами охолодити тіло у спеку.