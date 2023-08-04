Україну накрила аномальна спека до +41°C: які області припече найбільше (карта)

З дому вдень найближчим часом краще не виходити

З п’ятниці, 4 серпня 2023 року, Україну накрило різке потепління, яке триватиме кілька днів, проте буде нерівномірним.

Як розповів "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, причиною різкої теплової хвилі стане надходження сухого та спекотного повітря із Середньої Азії та Близького Сходу.

Вже 4 серпня до 34 градусів Цельсія температура повітря підніметься у центральних, південних, східних та північних областях України. У західних регіонах також буде тепло, але дощово.

Погода в Україні 4 серпня

5 серпня, згідно з картами "Укргідрометцентру", до 35-36 градусів повітря може прогрітися у Запорізькій, Херсонській та Луганській областях, тоді як у решті регіонів температура буде на пару градусів нижчою.

Погода в Україні 5 серпня

6 серпня різко похолодає у західних областях, проте у центральних, південних та східних температура зросте до 37 градусів.

Погода в Україні 6 серпня

7 серпня хвиля похолодання почне розповзатися рештою областей України, однак у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях температура ще може досягти рівня 37 градусів Цельсія (але з 8 числа там теж почнеться похолодання).

Погода в Україні 7 серпня

Варто зауважити, що хоча "Укргідрометцентр" прогнозує спеку до 37 градусів, Ігор Кібальчич припускає, що місцями повітря може прогрітися до 41 градуса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що разом із спекою українців у серпні мучать ще й магнітні бурі.