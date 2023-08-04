Почти 30 градусов… ночью! Синоптики предупредили украинцев об "адских" днях

На выходных только на западе Украины пройдут грозовые дожди, а остальную территорию изрядно "поджарит" солнце.

Первые дни августа принесли в Украину немалую жару. Столбики термометров в большинстве регионов страны пересекли отметку в +30 градусов. Учитывая такой горячий старт августа, какой температуры следует ожидать в дальнейшем, и принесут ли дожди желаемую прохладу ?

Что приготовила погода Украине в ближайшую неделю, выяснял "Телеграф".

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине будет крайне жарко.

"В большинстве регионов на выходных жара усилится. Мы ожидаем, что на юге, востоке и в центре температура воздуха будет составлять 31-36 градусов тепла, а иногда 37-39 градусов", — пояснила Птуха "Телеграфу".

Так, по данным Укргидрометцентра, в субботу, 5 августа, на западе Украины пройдут грозовые дожди. На остальной территории сохранится солнечная погода.

Впрочем, осадки на западе не принесут ощутимую прохладу: ночью здесь от 18 до 20 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от 30 до 32 градусов с отметкой "плюс". Такую же температуру в этот день следует ожидать и на востоке, а вот на юге, севере и в центре ночью будет от 20 до 23 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +35 °С в тени.

В воскресенье, 6 августа, ситуация с осадками не изменится: дожди будут только на западе, а "сухо" — на юге, севере, востоке и в центре. А вот температурная картина будет несколько иной. Так, в западных регионах ночью ожидается от 17 до 20 градусов тепла, а днем 30-32 °С.

На севере синоптики прогнозируют 21-22 градуса тепла ночью, а днем столбики термометров покажут от +33 до +35 °С.

На юге, востоке и в центре будет очень жарко: ночью в этих регионах ожидается 22-25 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +38 °С.

Разницу температур между западом и остальными территориями Украины, синоптики объясняют активностью атмосферного фронта.

"На западе в течение следующих трех суток будет не так жарко: в дневные часы 26-32 градуса тепла. Здесь будет больше облачности и возможны кратковременные грозовые дожди. На запад страны влияет атмосферный фронт, а вот остальные территории находятся под влиянием антициклона, то есть это поле повышенного давления, поэтому погода сухая, малооблачная и жаркая", — добавляет синоптик.

В понедельник, 7 августа, дожди продолжат заливать запад страны, а также приедут на север. На остальных территориях Украины осадки синоптики не прогнозируют.

"В понедельник атмосферный фронт продвинется в северо-восточном направлении, охватит большую часть территории Украины, поэтому в северных и частично центральных регионах ожидаем ослабления жары и кратковременные дожди с грозами", — объясняет Птуха.

На западе температура воздуха в этот день наконец-то снизится: около 15 градусов тепла будет ночью и от 22 до 24 градусов с отметкой "плюс" днем. На остальных же территориях жара не спадет, и столбики термометров ночью покажут около 20 градусов (на востоке вообще +27 °С), а днем следует ожидать от 33 до 38 градусов тепла.

Во вторник, 8 августа, синоптическая ситуация снова изменится. Легкий дождик будет периодически накрапать по всей Украине, кроме востока, где прогнозируются обильные дожди.

На западе значительно похолодает: ночью будет от 10 до 12 градусов тепла, а днем +20–22 °С.

На севере и в центре немного теплее, но уже не адская жара: от 15 до 17 градусов тепла ночью, и около 27 градусов с отметкой "плюс" будет днем.

А вот восток и юг будут оставаться жаркими: ночью синоптики прогнозируют здесь около 20 градусов тепла (на востоке до +25), а днем воздух прогреется до +30-34 °С.

На экваторе рабочей недели, в среду, 9 августа, ситуация с осадками будет выглядеть следующим образом: непродолжительные дожди на юге, западе и в центре и сухо на востоке и севере.

Температурная картина в большинстве регионов останется неизменной, но на юге и востоке наконец-то станет немного прохладнее: ночью около 20 градусов тепла, а днем ожидается от 26 до 30 градусов с отметкой "плюс".

В конце недели дождей станет меньше, а температура воздуха будет более "гуманной".

"После прохождения фронта будет преимущественно погода без осадков. Лишь на востоке 8 августа ожидаются кратковременные дожди. Но столь высоких значений температуры к концу недели уже не будет", — резюмировала Наталья Птуха.