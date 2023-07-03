Летняя жара не помеха: как сделать, чтобы руль автомобиля не разогревался на солнце

Выход из ситуации проще, чем может показаться изначально

Лето у людей обычно ассоциируется с отпуском, свежими ягодами и фруктами и другими мелкими радостями жизни, однако для водителей этот сезон обычно связан с адской жарой в салоне.

При этом, если автомобиль пришлось оставить на солнце, то в первую очередь разогреется руль, что для водителя чревато неприятными и даже болезненными ощущениями при езде. Но, как информируют belnovosti, выход из ситуации есть и он весьма простой.

Отмечается, что перед уходом из авто необходимо вывернуть руль таким образом, чтобы его нижняя сторона оказалась вверху, а при возвращении вернуть его в исходное положение.

Тем самым нужная при вождении сторона останется в тени приборной панели и не станет разогреваться до невыносимой температуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о японском способе охлаждения салона автомобиля за минуту. При этом он работает даже если там нет кондиционера или вентилятора.

Кроме того, мы писали еще о шести способах сделать поездку в автомобиле без кондиционера более комфортной в жаркий сезон года.