От невыносимой жары спасет грелка: что с ней нужно сделать

Теперь жара точно не помешает уснуть

Во время летней жары при отсутствии кондиционера очень сложно уснуть. Да и нормально выспаться, когда постельное белье липнет к телу, практически нереально. Избавиться от неприятных ощущений и устроить себе прохладу можно даже без покупки специальной техники.

Спасительным средством в жаркую ночь станет обычная грелка (за неимением ее можно заменить пластиковой бутылкой). Приблизительно за час до того как отправиться спать наполните грелку ледяной водой и положите ее в кровать. Этого времени будет достаточно для того, чтобы хорошо охладить постель. Прохлада будет способствовать быстрому засыпанию.

Рекомендуется не оставлять грелку на всю ночь в кровати. Особого эффекта она в этом случае не даст, но в то же время может причинить дискомфорт.

Ранее "Телеграф" делился быстрыми способами охладить тело в жару.