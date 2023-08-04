Украину накрыла аномальная жара до +41°C: какие области припечет больше всего (карта)

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С пятницы, 4 августа 2023 года, Украину накрыло резкое потепление, которое продлится несколько дней, однако будет неравномерным.

Как рассказал "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, причиной резкой тепловой волны станет поступление сухого и жаркого воздуха со Средней Азии и Ближнего Востока.

Уже 4 августа до 34 градусов Цельсия температура воздуха поднимется в центральных, южных, восточных и северных областях Украины. В западных регионах тоже будет тепло, но дождливо.

Погода в Украине 4 августа

5 августа, согласно с картами "Укргидрометцентра", до 35-36 градусов воздух может прогреться в Запорожской, Херсонской и Луганской областях, в то время как в остальных регионах температура будет на пару градусов ниже.

Погода в Украине 5 августа

6 августа резко похолодает в западных областях, однако в центральных, южных и восточных температура вырастет до 37 градусов.

Погода в Украине 6 августа

7 августа волна похолодания начнет расползаться по остальным областям Украины, однако в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях температура еще может достичь уровня в 37 градусов Цельсия (но с 8 числа там тоже начнется похолодание).

Погода в Украине 7 августа

Стоит заметить, что, хотя "Укргидрометцентр" прогнозирует жару до 37 градусов, Игорь Кибальчич допускает, что местами воздух может прогреться до 41 градуса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вместе с жарой украинцев в августе мучают еще и магнитные бури.