Украину накрыла аномальная жара до +41°C: какие области припечет больше всего (карта)
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С пятницы, 4 августа 2023 года, Украину накрыло резкое потепление, которое продлится несколько дней, однако будет неравномерным.
Как рассказал "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, причиной резкой тепловой волны станет поступление сухого и жаркого воздуха со Средней Азии и Ближнего Востока.
Уже 4 августа до 34 градусов Цельсия температура воздуха поднимется в центральных, южных, восточных и северных областях Украины. В западных регионах тоже будет тепло, но дождливо.
5 августа, согласно с картами "Укргидрометцентра", до 35-36 градусов воздух может прогреться в Запорожской, Херсонской и Луганской областях, в то время как в остальных регионах температура будет на пару градусов ниже.
6 августа резко похолодает в западных областях, однако в центральных, южных и восточных температура вырастет до 37 градусов.
7 августа волна похолодания начнет расползаться по остальным областям Украины, однако в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях температура еще может достичь уровня в 37 градусов Цельсия (но с 8 числа там тоже начнется похолодание).
Стоит заметить, что, хотя "Укргидрометцентр" прогнозирует жару до 37 градусов, Игорь Кибальчич допускает, что местами воздух может прогреться до 41 градуса.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вместе с жарой украинцев в августе мучают еще и магнитные бури.