Когда ждать первых заморозков в Украине: народный синоптик дал ответ

Первые "минуса" нагрянут рано, но продлятся недолго

После экстремальных погодных качелей, которые погода устроила украинцам в 2023 года, многих дачников и не только волнует, когда ждать первых заморозков.

Осенью 2023 года заморозки будут ранними, рассказал "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач.

Согласно с его прогнозами, первые заморозки в 2023 году следует ожидать в начале октября, — днем в первую декаду месяца еще будет тепло, однако ночью температура может опускаться до минусовой.

Но такая погода продлится недолго, после чего на несколько дней ворвется почти летнее тепло, которое сменится умеренным теплом с постепенным похолоданием и сменой погоды на влажную и холодную осеннюю.

Стоит заметить, что Владимир Деркач родом с Волыни и уже более двух десятилетий занимается наблюдением за погодой, — он делает прогнозы на основании народных примет, проверенных столетиями, а также погодой в отрезок времени с 25 декабря по 7 января каждого года. Его методика основывается на том, что каждый день в этом периоде указывает на то, какой будет погода в каждый месяц следующего года.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, чем следует запастись украинцам до осени, — ведь с наступлением холодов могут начаться новые блекауты и проблемы.