Опять +35: синоптики предупредили о возвращении адской жары

Все идет к тому, что из трех летних месяцев август в Украине будет самым теплым.

Экватор августа в Украине оказался классическим: жарким и солнечным. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в страну снова придут грозовые дожди, однако желаемой прохлады осадки не принесут, и еще как минимум неделю столбики термометров днем будут уверенно пересекать отметку в +30 °С.

Какой же погоды следует ожидать выходных и на следующей неделе, выяснял "Телеграф".

Как пояснила изданию синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться стабильно жаркая погода.

"На выходных и на следующей неделе сильных погодных изменений или колебаний температуры не предполагается, и будет преобладать погода без осадков", — подчеркнула синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 19 августа, на большинстве территории страны будет сухо, но в Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях пройдут дожди с грозами. Ночью на западе, а также на севере и в центре синоптики прогнозируют около 20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 29-32 градусов выше нуля.

Жарче на юге и востоке: те же +20 ° С ночью, но днем от +32 до +35 градусов.

В воскресенье, 20 августа, температурная картина останется неизменной, а вот ситуация с осадками будет другой: грозовые дожди уже захватят весь запад страны и перекинутся на север.

"В общем, это будут кратковременные дожди, и не все их увидят в тех же северных областях, следует больше ожидать облачности", — добавила Наталья Птуха.

На юге, востоке и в центре небо будет облачным.

В начале новой рабочей недели, в понедельник, 21 августа, жаркая погода сохранится. На западе и юге ночью около 16-19 градусов тепла, а днем от +29 до +32 °С.

В восточных, южных и центральных регионах Украины в этот день ночью синоптики прогнозируют 20-23 градуса с отметкой "плюс", а днем от +31 до +35 °С. В центральных и северных областях местами пройдут грозовые дожди, однако на температуру воздуха они не повлияют.

Во вторник, 22 августа, погодные условия в Украине несколько стабилизируются, поскольку осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

На западе ночью станет прохладнее: от 13 до 15 градусов тепла ночью, однако днем столбики термометров снова поднимутся до +30 °С.

На востоке, севере и в центре ночью следует ожидать от 16 до 20 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Жарче всего будет на юге: ночью от +20 до +23 градусов, а днем до +35 °С.

На экваторе рабочей недели, в среду, 23 августа, ни температурная картина, ни ситуация с осадками не изменятся. Напротив, небо будет еще яснее и малооблачнее.

Температура в южных регионах 22 и 23 августа — ночью 18-24 градуса тепла, а днем чуть ниже и уже не +35 °С: 28-34 градуса выше нуля. Но эти колебания температуры воздуха на один-два градуса не будут ощутимы. ", — объяснила синоптик.

Жаркая погода с минимальным количеством осадков сохранится до конца следующей недели.

"И это классическая картина для августа. Тем более, что по прогнозам наших специалистов, среднемесячная температура в августе будет на 2 градуса выше климатической нормы. Из трех летних месяцев август оказывается самым теплым. Все к этому и идет", — резюмировала Наталья Птуха.