Погода в Украине вот-вот ощутимо изменится: прогноз синоптика

В части областей и дальше сохранится жара в +35 градусов

Всю территорию Украины мучит 30-градусная жара, однако некоторые регионы смогут ненадолго передохнуть от такой погоды, — там ожидаются осадки и небольшой спад температуры.

Ощутимой смены погоды в Украине стоит ждать уже на выходных, 19-20 августа, рассказал в комментарии для "Телеграфа" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

В Беларуси и странах Балтии развился циклон, который частично заденет и Украину, — принесет в западные, северные и центральные области дожди и падение температуры на несколько градусов. Как видно по карте "Укргидрометцентра", 18-19 августа дожди могут пройти во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, при этом температура там спадет в среднем до 27-29 градусов.

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20 августа осадки распространятся уже на все западные области, а также Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Однако в восточных и южных областях погода останется прежней, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму и далее ожидается жара до 35 градусов.

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Кибальчич отмечает, что подобная погода весьма типична для середины августа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды стоит ждать в Украине осенью.