Без осадков и до +33 °C: где в Украине будет жара в начале недели

Лишь в одном областном центре будет небольшая облачность

В стране зафиксировалась ясная и сухая погода, и, за словами синоптиков, она будет держаться и в начале третьей недели августа.

Как сообщает Meteofor, украинцев будут беспокоить только порывы умеренного ветра.

Погода во Львове на 14-15 августа

Во Львовской области предполагается сплошная ясная погода. Днем воздух прогреется до 31...32 градусов тепла, а ночью остынет до +15...16 °C. В понедельник ожидается слабый ветер, максимальная скорость достигнет 5 м/с, а во вторник, 15 августа, он увеличится до свежих 8-9 м/с.

Погода во Львове на 14-15 августа

Погода в Киеве на 14-15 августа

В столице синоптики обещают, что туч и дождя вообще не будет. Температура воздуха днем будет достигать 32…33 градусов тепла, а ночью опустится до +16…20 °C. Легкий ветер прогнозируется в понедельник, максимальная скорость которого составит 3 м/с, а на следующий день увеличится до слабых 4 м/с.

Погода в Киеве на 14-15 августа

Погода в Харькове на 14-15 августа

Слобожанщину тоже минуют дожди. Днем температура в городе поднимется до 27...30 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…17 °C. В понедельник ожидается слабый ветер, его скорость достигнет 4 м/с. Во вторник, 15 августа, увеличится до 7 м/с.

Погода в Харькове на 14-15 августа

Погода в Донецке на 14-15 августа

На востоке Украины на начале рабочей недели будет ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +29…31°C. Ночью отметки термометров покажут +17…18 градусов. В течение суток, 14-15 августа, прогнозируется свежий ветер, 8 м/с.

Погода в Донецке на 14-15 августа

Погода в Днепре на 14-15 августа

Солнце будет радовать и город на Днепре в течение 14-15 августа. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…29 °C, а ночью будут падать до 17…18 градусов тепла. Ветер в понедельник предполагается слабый, максимальная скорость которого составит 5 м/с, а в четверг увеличится до умеренных 7 м/с.

Погода в Днепре на 14-15 августа

Погода в Одессе на 14-15 августа

В Одесской области будет преимущественно солнечная погода, но иногда облака "плавать по небу", в частности во вторник днем и вечером. Воздух днем прогреется до 28...30 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19...21 °C. 14 августа ожидается легкий ветер, 3 м/с, а во вторник умеренный, скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Одессе на 14-15 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на третьей неделе августа есть вероятность возвращения жары.