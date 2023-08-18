Погода в Україні ось-ось помітно зміниться: прогноз синоптика

У частині областей і надалі збережеться спека +35 градусів

Всю територію України мучить 30-градусна спека, проте деякі регіони зможуть ненадовго перепочити від такої погоди, там очікуються опади та невеликий спад температури.

Відчутної зміни погоди в Україні варто чекати вже у вихідні, 19-20 серпня, розповів у коментарі для "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

У Білорусі та країнах Балтії розвинувся циклон, який частково зачепить і Україну, — принесе до західних, північних та центральних областей дощі та падіння температури на кілька градусів. Як видно з карти "Укргідрометцентру", 18-19 серпня дощі можуть пройти у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, при цьому температура там спаде в середньому до 27-29 градусів.

Прогноз погоди в Україні 19.08.2023

20 серпня опади поширяться вже на всі західні області, а також на Вінницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

Однак у східних та південних областях погода залишиться незмінною, зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму і надалі очікується спека до 35 градусів.

Прогноз погоди в Україні 20.08.2023

Кібальчич зазначає, що така погода дуже типова для середини серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди варто чекати в Україні восени.