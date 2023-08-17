Мощное повышение цен на проезд в Киеве: у Кличко выступили с заявлением

В городской администрации назвали четкое решение по данному вопросу

В Киеве не будут повышать цены на проезд в общественном транспорте до окончания полномасштабной войны в Украине. Это четкая позиция столичного мэра.

Такое заявление сделал директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя тоже", — Кандибор.

Также в КГГА объяснили, что в своем недавнем заявлении Руслан Кандибор говорил о необходимости повышения цен на проезд при условии быстрого послевоенного развития города.

"Глава Департамента обратился к представителям медиа с просьбой взвешенно подходить к трактовке чувствительных для общества тем", — подытожили в администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве разгорелся скандал из-за начала работ по благоустройству в популярном столичном парке НТУУ-КПИ (Киевского политехнического института).