Потужне підвищення цін на проїзд у Києві: у Кличка виступили із заявою
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У міській адміністрації назвали чітке рішення щодо цього питання
У Києві не підвищуватимуть ціни на проїзд у громадському транспорті до закінчення повномасштабної війни в Україні. Це чітка позиція столичного мера.
Таку заяву зробив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандібор, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої перемоги та початку відновлення та розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, у тому числі й громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста та моя теж", — Кандібор.
Також у КМДА пояснили, що у своїй нещодавній заяві Руслан Кандібор говорив про необхідність підвищення цін на проїзд за умови швидкого післявоєнного розвитку міста.
"Глава Департаменту звернувся до представників медіа з проханням виважено підходити до трактування чутливих до суспільства тем", — підсумували в адміністрації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві спалахнув скандал через початок робіт з доброустрою у популярному столичному парку НТУУ-КПІ (Київського політехнічного інституту).