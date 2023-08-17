Потужне підвищення цін на проїзд у Києві: у Кличка виступили із заявою

У міській адміністрації назвали чітке рішення щодо цього питання

У Києві не підвищуватимуть ціни на проїзд у громадському транспорті до закінчення повномасштабної війни в Україні. Це чітка позиція столичного мера.

Таку заяву зробив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандібор, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої перемоги та початку відновлення та розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, у тому числі й громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста та моя теж", — Кандібор.

Також у КМДА пояснили, що у своїй нещодавній заяві Руслан Кандібор говорив про необхідність підвищення цін на проїзд за умови швидкого післявоєнного розвитку міста.

"Глава Департаменту звернувся до представників медіа з проханням виважено підходити до трактування чутливих до суспільства тем", — підсумували в адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві спалахнув скандал через початок робіт з доброустрою у популярному столичному парку НТУУ-КПІ (Київського політехнічного інституту).