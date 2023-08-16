Відновлення будинку в центрі Києва після удару "Шахеда": конфлікт за ділянку вийшов на нову стадію

Державна експертиза дає "добро" на реконструкцію, мешканці планують звернутися до Кличка

У Києві почався новий етап гучної історії довкола зруйнованого внаслідок удару "Шахеда" будинку по вул. Жилянська, 116А, в історичному центрі міста. Так, мешканці, які ще минулої осені втратили своє житло, планують повторно звернутися до мера столиці з вимогою розблокувати добудову споруди чи її реконструкцію.

Напередодні стало відомо, що незалежна експертиза державного підприємства "Київський промбудпроєкт" підтвердила можливість проведення будівельних робіт. Хоча одразу після трагедії ініційована КМДА експертиза заборонила будь-який капітальний ремонт чи добудови з аргументацією, що споруда начебто аварійна.

В коментарі "Телеграфу" голова ОСББ будинку на Жилянській Тетяна Махрінська повідомила, що мешканці вважають результати держекспертизи перемогою. При цьому, за її словами, люди, які втратили житло, досі не погодилися переїжджати у спальні райони в ті квартири, які їм після смертельної атаки "Шахеда" запропонувала міська влада.

"Висновок експертизи "Київського промбудпроєкту" — це важлива перемога, будемо звертатися до мера ще раз, сподіваємось що вдасться досягти успіху і відбудеться відбудова будинку", — зазначає Махрінська.

Раніше депутатка Київради Ксенія Семенова традиційно була більш різкою щодо позиції влади міста: "Експертиза міста по будинку на Жилянській, яка була проведена в рекордно короткі терміни, не відповідає дійсності. Почнемо з того, що міська експертиза не містить конкретики, тільки висновки, що все аварійне і будинок можна тільки знести".

"Ці висновки КП ("Київекспертиза", — Авт.) зробило відразу ж у день атаки дронів", — нагадала обраниця у себе в Facebook.

Вона додала, що держекспертиза, яку замовили мешканці за власний кошт, зайняла два місяці, а "експертний висновок містить детальні фото і обґрунтування, а в кінці рекомендації щодо відновлення будинку".

У відповіді на запит "Телеграфу" в Департаменті будівництва та житлового забезпечення Київміськдержадміністрації пояснили, що "попереднє обстеження стану будівельних конструкцій, інженерних систем та об'єкту в цілому виявило руйнування, пошкодження та дефекти, що знижують міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій, а також експлуатаційні показники інженерних мереж і систем об'єкту".

Як додали в Департаменті, тому технічний стан житлового будинку тоді і визнали як аварійний з категорію техстану "4" (згідно з державними будівельними нормами, є чотири категорії стану споруд за шкалою від 1 до 4, де одиниця — "нормальна", а "4" — "аварійна". — Авт.).

Втім, як розказують в міськадміністрації, після влучання дрона в будівлю на Жилянській, в КМДА пройшла низка робочих зустрічей і нарад з ініціативною групою мешканців для "напрацювання подальших дій стосовно будинку", і в мерії знають про бажання людей щодо відновлення будинку. Таким чином, якісь шанси на порозуміння все ж залишаються.

Раніше після трагедії на Жилянській та першої експертизи про неможливість відновлення будинку в Київраді виникли певні побоювання, що до цієї ділянки вже приглядаються забудовники під житловий комплекс. Так, депутатка Київради з фракції "Голос" Аліна Михайлова казала про найбільший ризик довкола ситуації будинка на Жилянській – поява з часом девелопера, який захоче зайти на цю крихітну ділянку в історичному центрі столиці, щоб звести там чергову висотку.

Хоча перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в січні-2023 запевняв, що будинок на Жилянській через аварійність потрібно зносити, а на його місці можна було б зробити сквер. На його думку, у сквері також можна було б встановити знак у пам’ять про людей, які там загинули під час атаки 17 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, нерухомість у Шевченківському районі столиці (де розташована згадана частина вул. Жилянської) є однією з найдорожчих у місті, стабільно входячи в топ-3 по ціні "за квадрати". Зокрема, за даними профільного порталу dom.ria.com, ціни на "первинку" в цьому районі зараз коливаються в середньому від 65 665 грн до 72 603 грн за квадратний метр (це приблизно 1700-1900 дол. за поточним ринковим курсом).

Динаміка цін в новобудовах по районам міста. Джерело - dom.ria.com

Відтак є зрозумілими мотиви забудовників, які останнім часом активізувалися у столиці.

Тож з урахуванням доволі непростої ситуацію з цим будинком та ризиками нової будівельної війни в Києві, "Телеграф" і надалі стежитиме за розвитком подій на Жилянській. Про що інформуватиме читачів у наступних публікаціях на цю тему.

Як повідомлялось, недавно забудовники знесли історичний будинок на Жилянській, 47, щоб звести там багатофункціональний комплекс.

Також "Телеграф" писав, як 3 серпня знову спалахнула історична будівля на Подолі по вулиці Волоська, 5. За попередньою версією, будинок підпалили.