У Києві знесли 200-річну історичну будівлю: Кличко відхрестився від акту вандалізму та розповів, що збирається робити

Міський голова відреагував на скандальну історію

Міська влада Києва не дала згоди на знесення 200-річної історичної будівлі на Подолі, історія з якою викликала резонанс серед українців.

Як поінформував міський голова столиці Віталій Кличко, міськрада має намір звернутися до правоохоронців для перевірки законності дій власника будівлі.

За його словами, у Київраді також мають намір ухвалити рішення про заборону на реконструкцію будівель віком понад 100 років без висновків містобудівної ради.

"Зазначу цікавий момент, що Верховна рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України", — повідомив він.

При цьому він додав, що Київ вимагатиме від парламенту ухвалити законопроєкт, який дозволяє міській владі примусово викуповувати пам’ятки архітектури у безвідповідальних власників, щоб уникнути їхнього руйнування.

Як повідомлялося раніше, про знесення будинку на Ярославській стало відомо 10 серпня. Поліція до місця пригоди прибула вже після того, як будинок частково було зруйновано. Відомо, що будинок належав Сергію Боярчукову, партнеру народного депутата від "ЄС" Сергія Алексєєва.