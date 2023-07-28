"Чєрті з Ростка". В Києві депутат і родичі експрем’єра Кучми вскочили в будівельний скандал

У столиці забудовник звів ТРЦ без обіцяних спортивних майданчиків, але обіцяє все владнати

У Києві на бульварі Вацлава Гавела, 2, компанія "Росток" намагається ввести в експлуатацію скандальний торгово-розважальний центр, споруджений на місці футбольного поля. Раніше ж забудовник — ПрАТ "Росток" — обіцяв облаштувати спортивний майданчик на території комплексу.

Про це депутат Київміськради (КМР) Ксенія Семенова (фракція "Слуга народу") повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Компанія "Росток" знищила спортивні майданчики і тепер намагається ввести в експлуатацію ТРЦ, який суперечить проекту. Кінцевий бенефіціар "Ростка" – Ігор Масол, син Віталія Масола, прем’єра при Кучмі. Бізнес-партнером Ігоря Масола, за інформацією ЗМІ, є депутат Київради від "Єдності" Кримчак. Давайте дивитися, наскільки Державна інспекція архітектури та містобудування України нетолерантні до корупції, чи дадуть ввести в експлуатацію те, що суперечить проекту в пункті, який є важливим для громади", — заявила обраниця.

Депутатка нагадала, що 2020 року компанія під приводом укріплення підпірної стінки центру культури "Росток" вирішила "ще й ТРЦ збудувати на місці спортивних майданчиків".

Новый ТРЦ. Фото - facebook.com/shelevytska

"Після протестів громади і кількох кримінальних проваджень і арештів ділянки "Росток" зробив хід конем — в проектну документацію додали спортивні майданчики на даху. Тоді нас із Грищуком (нині — нардеп від СН Роман Грищук — Авт.) називали брехунами і провокаторами. Що ми не даємо розвиватися району і спорту теж не даємо. На всіх дверях Відрадного розвішували оголошення про дезінформацію. Купували статті в медіа про нові гарні футбольні поля на даху. Мешканці ходили на засідання земельної комісії. Але що тоді, що ось кілька тижнів тому, землю "Ростку" дали. Ну, бо громада потриндить і заспокоїться… Рік 2023. ТРЦ побудували і тепер намагаються ввести в експлуатацію. Звичайно, ніяких футбольних полів насправді ніхто і не збирався робити", — зазначила Семенова, назвавши забудовників "чєртями з Ростка".

Натомість у пресслужбі "Ростка" відкидають всі звинувачення Семенової та запевняють, що в проекті будівництва спортивний майданчик є.

"Але тепер Ви сама пишете, що "о диво!" в проекті будівництва спортивний майданчик є! Уявляєте, Ваше твердження з приводу того, що тенісні корти на даху не запроектовані, виявилось хибним? Надалі, шановна пані Ксенія, "чєрті" мабуть для Вас не авторитет, але Ви можете спробувати поцікавитись у будь-якого дипломованого архітектора, та хоч би і в ДІАМ, і Вам там скажуть, що "облаштування спортивного майданчику" є фінальним, косметичним етапом всіх проведених робіт. Його основна суть – встановити покриття, огорожі і обладнання", – говориться у пості компанії в Facebook.

Також у "Ростку" повідомили, що частину підготовчих робіт вже виконали: розрахували навантаження, побудували опорні несучі конструкції та перекриття, здатне нести навантаження 1000 кг/м2, передбачили паркувальні місця в паркінгу з урахуванням того, що покрівля буде експлуатаційною, і на ній будуть розміщені тенісні корти. Наразі ж, як запевняє забудовник, залишилось провести лише ремонтно-оздоблювальні роботи, оскільки будівельні роботи уже майже завершені.

Висновки експертизи

"Компанія планувала здійснити облаштування тенісних кортів власним коштом. Однак, на жаль, війна внесла великі корективи в життя і плани кожного. Сьогодні коштів для проведення ремонтно-оздоблювальних робіт критично не вистачає (і це стосується не тільки кортів). Саме тому "Росток" протягом останнього року перебуває в пошуках інвестора-оператора, який би відповідно до власних технічних вимог облаштував тенісні корти (хард, ґрунт або трава) та забезпечив їх експлуатацію. При цьому ми готові передати експлуатаційну покрівлю в оренду безкоштовно на 7 років", — додали в компанії та запропонували депутатці долучитися до пошуку інвестора з облаштування тенісних кортів.

Попередня обіцянка забудовника звести спортмайданчики

Скан посту "Ростка" у Facebook від 2020 р.

Що відомо про "Росток" і його власників

Як повідомляє аналітична система Youcontrol, ПрАТ "Росток" входить до структури "Група сім’ї Масол". Ключовими особами в ній є Ігор, Наталія і Денис Масоли, а також депутат Київради 6-8 скликань Сергій Кримчак.

Джерело - YouControl

За даними руху "Чесно", Кримчак 2006-2008-й рр. був депутатом Дарницької райради у місті Києві. 2008-го його обрали депутатом Київради за списком Блоку Леоніда Черновецького. 2015-го Кримчака обрали депутатом КМР від партії "Єдність". Він увійшов до постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Власники групи родини Масол. Джерело - YouControl

Депутат є фігурантом антикорупційних розслідувань. Так, зокрема у 2018 р. Кримчака детективи НАБУ затримали за підозрою в заволодінні майном, зловживанні службовим становищем і відмиванні грошей.

Справа стосувалася скандального будівництва по вул. Толбухіна на столичних Нивках, де компанія-підрядник ТОВ "Азур Груп" БГ "Фундамент" хотіла звести два 14-поверхові будинки всупереч Генплану міста, який дозволяв там лише 5-поверхову забудову.

За версією слідства, три земельні ділянки виділили підставним особам із села Порошкове Закарпатської області, які згодом передали їх двоюрідному брату Сергія Кримчака.

2020 року Кримчака знову обрали до Київради, і він також став членом земельної комісії КМР.

Наступного року Вищий антикорупційний суд об'єднав дві справи депутата Кримчаку в одну. А в січні 2022-го ВАКС призначив до розгляду по суті цю справу.

Журналісти "Телеграфу" намагалися взяти коментар у Сергія Кримчака, однак депутат був не зв’язку.

Зазначимо, зовсім поряд із новим ТРЦ по вул.Гарматна, 26/2 знаходиться центр культури "Росток" (раніше — будинок культури заводу "Точелектроприлад", відомого в СРСР виробництвом цифрових та аналогових приладів змінного струму, систем магнітних вимірювань, обладнання для вимірювальних лабораторій. — Ред.), який побудували 1957 року за типовим проєктом відомого архітектора Костянтина Барташевича.

До речі, його проєкт БК на 500 місць реалізували у багатьох містах Радянського Союзу. В Україні за ним збудовано палаци культури у Запоріжжі, Сумах, Кривому Розі, Кременчуці, Дрогобичі, Нікополі та низці міст Донецької області.

Цікаво, що будинок культури "Точелектроприладу" звели в епоху боротьби з надмірностями, тому декорації скромніші, аніж у ранніх спорудах. При цьому з проєкту не прибрали колонаду, яка вже відсутня у пізніших виконаннях.

БК "Росток". Фото - kiev-foto.info

З початку 1990-х років у будівлі почали проводити різноманітні ярмарки та виставки, приміщення орендували нотаріуси, представники християнських церков. В 2000-х тут діяли школи бального та народного танців, дитячі гуртки, нічні дискотеки з неформальними тусовками та місцями для побачень і навіть один із перших гей-клубів у столиці.

Як повідомлялось, тим часом у Києві забудовники знову зазіхнули на ласий шматок природоохоронної території на Осокорках в Дарницькому районі. На ділянці поблизу озер Небреж та Тягле, де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали спорудження нового ЖК.

Також "Телеграф" писав, що під час війни у Києві вибухнув новий будівельний скандал на 1,5 млрд грн. У ньому, окрім чиновників КМДА "засвітилися" люди з оточення екс-президента Віктора Януковича і навіть голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.